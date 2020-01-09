В Багдаде взорвались две ракеты - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Две ракеты "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и здания дипломатических миссий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По информации источника в иракской полиции, взрыв ракет привел к пожару. Поэтому в "зеленой зоне" звучали сирены.
По крайней мере одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США.
Напомним, несколько иракцев пострадали на авиабазе Айн аль-Асад в результате ракетного удара, произведенного со стороны Ирана.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака.