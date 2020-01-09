У Багдаді вибухнули дві ракети – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Дві ракети "Катюша" вибухнули в "зеленій зоні" Багдада, де знаходяться урядові будівлі та будівлі дипломатичних місій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За інформацією джерела в іракській поліції, вибух ракет призвів до пожежі. Через це у "зеленій зоні" лунали сирени.
Принаймні одна з ракет впала у 100 метрах від посольства США.
Нагадаємо, кілька іракців постраждали на авіабазі Айн аль-Асад в результаті ракетного удару, проведеного з боку Ірану.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 8 січня іранські Збройні сили здійснили ракетні обстріли американських баз на території Іраку.