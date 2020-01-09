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У Багдаді вибухнули дві ракети – Reuters

У Багдаді вибухнули дві ракети – Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Дві ракети "Катюша" вибухнули в "зеленій зоні" Багдада, де знаходяться урядові будівлі та будівлі дипломатичних місій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За інформацією джерела в іракській поліції, вибух ракет призвів до пожежі. Через це у "зеленій зоні" лунали сирени.

Принаймні одна з ракет впала у 100 метрах від посольства США.

Нагадаємо, кілька іракців постраждали на авіабазі Айн аль-Асад в результаті ракетного удару, проведеного з боку Ірану.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 8 січня іранські Збройні сили здійснили ракетні обстріли американських баз на території Іраку.

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