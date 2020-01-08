Під час ракетного удару по базі США з боку Ірану постраждали іракці - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Кілька іракців постраждали на авіабазі Айн аль-Асад в результаті ракетного удару, проведеного з боку Ірану. Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерело в службах безпеки Іраку, передає УНН.
Він не уточнив, чи є в результаті атаки загиблі. Джерело телекомпанії також не назвало точну кількість постраждалих.
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Раніше повідомлялось, що в ніч на 8 січня іранські Збройні сили здійснили ракетні обстріли американських баз на території Іраку. Пізніше ЗМІ розповсюдили відео ракетного обстрілу. У свою чергу, президент США Дональд Трамп та його ключові міністри зібрались для проведення наради в зв’язку з ракетним ударом.
Ці події відбуваються на тлі атаки США в районі аеропорту іракської столиці Багдада, коли в ніч на 3 січня був убитий командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані. У свою чергу, після обстрілу американських баз, КВІР назвав Ізраїль співучасником США у вбивстві Сулеймані.
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Після атаки США по Сулеймані на території Багдада, парламент Іраку, 5 січня, прийняв на екстреному засіданні резолюцію, якою зобов’язав американський військовий контингент вийти з території країни. На що у Пентагоні заявили, що американські війська не будуть йти з Іраку, а політика Вашингтона щодо цього питання незмінна.