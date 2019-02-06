В інтернеті з'явилося посмертне музичне відео репера Децла
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В інтернеті з'явилося посмертне музичне відео репера Кирила Толмацького (Децла), передає УНН з посиланням на канал музиканта в YouTube.
Децл виступив у ролі композитора треку Inferno, який повинен був стати частиною саундтреку до нового фільму.
"Кирило планував сьогодні відкрити це експериментальне відео, встигнувши завантажити раніше тизер. Спочатку за задумом цей трек, як і вся платівка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реінкарнація, тобто перевтілення чи переселення душ), повинен був стати частиною саундтреку до фільму. Тут він виступив у ролі композитора", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кирило Толмацький помер у ніч проти 3 лютого після концерту в Іжевську. У гримерці артист поскаржився на погане самопочуття і знепритомнів. Медики швидкої близько півгодини проводили реанімаційні дії, проте врятувати музиканта їм не вдалося. Попередньою причиною смерті Децла назвали зупинку серця. Йому було 35 років.