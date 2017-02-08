В інституті раку хіміотерапією забезпечені 35% пацієнтів — О.Колесник
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міжнародні закупівлі в Інституті раку постачають тільки напрямок дитячої онкології, інші препарати інститут закуповує самостійно. Про це журналістам під час прес-конференції повідомила директор Національного інституту раку Олена Колесник, передає УНН.
“Ми були пілотним проектом у закупівлі ProZorro, і минулого року зекономили від 40 до 70% на закупівлі. Тому навіть ми маємо право сказати, що 35% пацієнтів в інституті ми забезпечуємо хіміотерапією. З огляду на те, що наші потреби не можуть бути профінансовані повною мірою, ми запропонували МОЗ цільову програму щодо раку молочної залози і отримали на неї 10 млн гривень. Цільові програми можуть впроваджувати і в обласних онкологічних диспансерах”, — розповіла вона.
Нагадаємо, за даними американських вчених, за минулі десять років рівень захворюваності на рак зріс більш ніж на третину.
Що стосується України, то у нас щорічно реєструється близько 170 тисяч нових випадків онкозахворювань, і 85 тисяч пацієнтів від них помирають.
Національний Канцер-реєстр раку свідчить про те, що у 2015 році смертність хворих до 1 року з моменту встановлення діагнозу “злоякісне новоутворення” (рак — ред.) становила 31,3%. Тобто третина пацієнтів, в яких діагностовано онкологічну хворобу — помирають.
Водночас, за словами нардепа О.Мусія, тільки 30% дорослих онкохворих в Україні отримують лікування за державні кошти.
Також нагадаємо, у клініці Спіженко до Дня боротьби зраком пропонують безкоштовну консультацію мамолога.