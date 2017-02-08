В институте рака химиотерапией обеспечены 35% пациентов - Е.Колесник

"Мы были пилотным проектом в закупке ProZorro, и в прошлом году сэкономили от 40 до 70% на закупках. Поэтому даже мы вправе сказать, что 35% пациентов в институте мы обеспечиваем химиотерапией. Учитывая то, что наши потребности не могут быть профинансированы в полной мере, мы предложили Минздраву целевую программу рака молочной железы и получили на нее 10 млн гривен. Целевые программы могут внедрять и в областных онкологических диспансерах", - рассказала она.

Напомним, по данным американских ученых, за прошедшие десять лет уровень заболеваемости раком вырос более чем на треть.

Что касается Украины, то у нас ежегодно регистрируется около 170 000 новых случаев онкозаболеваний, и 85 000 пациентов от них умирают.

Национальный канцер-регистр рака свидетельствует о том, что в 2015 году смертность больных до 1 года с момента установления диагноза "злокачественное новообразование" (рак - ред.) составляла 31,3%. То есть треть пациентов, у которых диагностирована онкологическую болезнь - умирают.

В то же время, по словам нардепа О.Мусия, только 30% взрослых онкобольных в Украине получают лечение за государственные средства.

Также напомним, в клинике Спиженко ко Дню борьбы с раком предлагают бесплатную консультацию маммолога.