В Індонезії народився суматранський носоріг: у виду є надія на продовження існування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Дитинча суматранського носорога, що перебуває під загрозою зникнення, народилося в національному парку в Індонезії. Це третє успішне поєднання між місцевою самкою носорога на ім’я Рату та Андаласом колишнім мешканцем зоопарку Цинциннаті в Огайо. Про це пише CNN, передає УНН.
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Безіменна самка народилася в суботу в національному парку Вей Камбас на півдні острова Суматра, повідомило Міністерство навколишнього середовища та лісового господарства Індонезії в X, раніше Twitter.
Міністр навколишнього середовища та лісового господарства Сіті Нурбая Бакар сказав, що це «радісна новина не лише для Індонезії, але й для решти світу».
Суматранскі носороги колись були знайдені у великій кількості в Південно-Східній Азії, але за даними Міжнародного фонду носорогів (IRF), залишилося менше 80 у розрізнених районах по всій Індонезії.
Народження малюка є надією для виду, якому загрожує зникнення через незаконне браконьєрство та втрату середовища проживання.
За словами міністерства, через 45 хвилин після народження теля встало на ноги і почало харчуватися від матері протягом чотирьох годин.
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