Осіннє диво: у Київському зоопарку народилися дитинчата бізона
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Київському зоопарку нове поповнення — у родині бізонів народилися двоє телят. Про це йдеться на сторінці зоопарку у Facebook, передає УНН.
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Зазначається, що бебі-бум у природі давно минув, але у родині бізона Варяга народилось аж двоє прекрасних теляток – Вітер і Веселка
«Малята смокчуть тепле мамине молочко і з захватом вивчають навколишній світ. Побачити наше осіннє диво можна щодня на копитному ряді біля озера фламінго», - кажуть працівники зоопарку.
Нагадаємо
Одній з найстарших горил у Європі нещодавно виповнилось 49 років. Цей довгожитель живе у Київському зоопарку та є єдиною горилою в Україні.
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