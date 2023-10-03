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Осіннє диво: у Київському зоопарку народилися дитинчата бізона

Осіннє диво: у Київському зоопарку народилися дитинчата бізона

Київ • УНН

 • 3039216 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Київському зоопарку нове поповнення — у родині бізонів народилися двоє телят. Про це йдеться на сторінці зоопарку у Facebook, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що бебі-бум у природі давно минув, але у родині бізона Варяга народилось аж двоє прекрасних теляток – Вітер і Веселка

«Малята смокчуть тепле мамине молочко і з захватом вивчають навколишній світ. Побачити наше осіннє диво можна щодня на копитному ряді біля озера фламінго», - кажуть працівники зоопарку.

Нагадаємо

Одній з найстарших горил у Європі нещодавно виповнилось 49 років. Цей довгожитель живе у Київському зоопарку та є єдиною горилою в Україні.

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