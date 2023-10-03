Осеннее чудо: в Киевском зоопарке родились детеныши бизона
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Киевском зоопарке новое пополнение — в семье бизонов родились двое телят. Об этом говорится на странице зоопарка в Facebook, передает УНН.
Детали
Отмечается, что бэби-бум в природе давно прошел, но в семье бизона Варяга родилось аж двое прекрасных телят – Ветер и Радуга.
«Малыши сосут теплое мамино молочко и с восторгом изучают окружающий мир. Увидеть наше осеннее чудо можно ежедневно на копытном ряду возле озера фламинго», - говорят работники зоопарка.
Напомним
Одной из старейших горилл в Европе недавно исполнилось 49 лет. Этот долгожитель живет в Киевском зоопарке и является единственной гориллой в Украине.
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