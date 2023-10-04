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В Индонезии родился суматранский носорог: у вида есть надежда на продолжение существования

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Детеныш суматранского носорога, находящегося под угрозой исчезновения, родился в национальном парке в Индонезии. Это третье успешное сочетание между местной самкой носорога по имени Рату и Андаласом бывшим жителем зоопарка Цинциннати в Огайо. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали 

Безымянная самка родилась в субботу в национальном парке Вей Камбас на юге острова Суматра, сообщило Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии в X, ранее Twitter.

Министр окружающей среды и лесного хозяйства Сити Нурбая Бакар сказал, что это «радостная новость не только для Индонезии, но и для остального мира».

Суматранские носороги когда-то были найдены в большом количестве в Юго-Восточной Азии, но, по данным Международного фонда носорогов (IRF), осталось менее 80 в разрозненных районах по всей Индонезии.

Рождение малыша является надеждой для вида, которому угрожает исчезновение из-за незаконного браконьерства и потери среды обитания.

По словам министерства, через 45 минут после рождения теленок встал на ноги и начал питаться от матери в течение четырех часов.

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