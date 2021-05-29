В Індії зафіксований найнижчий щоденний приріст випадків COVID-19 за 45 днів

Деталі

Це вже третій раз з 13 квітня, коли в Індії зареєстровано менше 200 000 випадків захворювання COVID-19. 25 травня в Індії було зареєстровано 196 000 тисяч випадків COVID-19, а 28 травня - 186 364 випадки.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я, загальна кількість випадків коронавірусної інфекції сягнула 27,7 мільйона, а загиблих уже - 322 512 осіб.

За останні 18 днів в Індії зареєстровано понад 68 000 смертей.

Контекст

24 травня Індія подолала межу в три мільйони смертей через коронавірусну інфекцію, ставши третьою країною в світі після США і Бразилії, яка переступила цей рубіж.

Так, в Індії зареєстровано рекордну добову кількість смертей від COVID-19 рівно тиждень тому: 4 529 смертей. До слова, в США у січні зафіксовано 4 468 смертей та - 4 211 в Бразилії 6 квітня.

Після декількох тижнів запеклої боротьби з другою хвилею нові випадки захворювання COVID-19 у країні вперше впали нижче за позначку в 200 тисяч. При цьому лише 7 травня в Індії зафіксували рекордний показник в 414 188 випадків.