В Індії в результаті обвалення готелю загинули дев'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Індії в результаті обвалення чотириповерхового готелю загинули дев'ятеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Asian Age.
Як наголошується в повідомленні, інцидент стався в місті Індаур в центрі країни. З-під завалів вдалося витягти десять чоловік, дев’ять з яких, дві жінки і сім чоловіків, померли в лікарні, а один — перебуває в критичному стані. Як зазначає видання, під завалами готелю можуть перебувати близько 50 осіб. Всього в будівлі готелю було 25 кімнат.
За попередніми даними, причиною аварії готелю стала машина, яка на високій швидкості врізалася в будинок, повідомив представник поліції, передає CNN. Пошуково-рятувальна операція на даний момент триває.
Як повідомляв УНН, через купівлю коня в Індії вбили представника найнижчої касти.