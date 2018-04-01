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В Індії в результаті обвалення готелю загинули дев'ятеро людей

В Індії в результаті обвалення готелю загинули дев'ятеро людей

Київ • УНН

 • 9273 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Індії в результаті обвалення чотириповерхового готелю загинули дев'ятеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Asian Age.

Як наголошується в повідомленні, інцидент стався в місті Індаур в центрі країни. З-під завалів вдалося витягти десять чоловік, дев’ять з яких, дві жінки і сім чоловіків, померли в лікарні, а один — перебуває в критичному стані. Як зазначає видання, під завалами готелю можуть перебувати близько 50 осіб. Всього в будівлі готелю було 25 кімнат.

За попередніми даними, причиною аварії готелю стала машина, яка на високій швидкості врізалася в будинок, повідомив представник поліції, передає CNN. Пошуково-рятувальна операція на даний момент триває.

Як повідомляв УНН, через купівлю коня в Індії вбили представника найнижчої касти.

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