В Індії спалахнули протести проти нової системи набору в армію

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Протестувальники у штаті Хар’яна, приблизно за 50 км на південь від столиці країни Нью-Делі закидали камінням будинок урядовця, а поліція, яка охороняла будівлю, відкрила вогонь у повітря, аби стримати натовп. В окрузі тимчасово заблоковано мобільний інтернет — влада намагається запобігти організованим виступам.

В місті Навада штату Біхар протестувальники підпалили офіс владної партії, заблокували дороги, а також розгромили вокзал та підпалили вагони.

Обурення громадян викликало рішення уряду прем’єр-міністра Нарендри Моді переглянути систему набору в збройні сили Індії, які налічують 1,38 млн осіб.

Як зазначається, влада прагне знизити середній вік особового складу та скоротити видатки на пенсії. Однак потенційні новобранці, ветерани, а також лідери опозиції та деякі члени партії Моді “Бхаратія джаната парті” висловили незгоду.

Нова система, яка називається “Вогняний шлях”, передбачає набір чоловіків і жінок віком від 17,5 до 21 року на чотирирічний термін служби. І тільки чверть із них зможе залишитися на довший час. Таким чином, багато громадян, які вирішили обрати військову службу, опиняться без роботи.

Доповнення

В індійській армії раніше солдати могли служити протягом 17 років.

Нагадаємо

Влада Китаю імовірно використала потужну систему відстеження COVID-19, щоб зупинити протестний рух в країні.