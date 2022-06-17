В Индии вспыхнули протесты против новой системы набора в армию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В некоторых регионах Индии граждане вышли на улицы, протестуя против новой системы набора на военную службу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Протестующие в штате Харьяна, примерно в 50 км к югу от столицы страны Нью-Дели забросали камнями дом чиновника, а охранявшая здание полиция открыла огонь в воздух, чтобы сдержать толпу. В округе временно заблокирован мобильный интернет — власти пытаются предотвратить организованные выступления.
В городе Навада штата Бихар протестующие подожгли офис властной партии, заблокировали дороги, а также разгромили вокзал и подожгли вагоны.
Возмущение граждан вызвало решение правительства премьер-министра Нарендры Моде пересмотреть систему набора в вооруженных силах Индии, которые насчитывают 1,38 млн человек.
Как отмечается, власти стремятся снизить средний возраст личного состава и сократить расходы на пенсии. Однако потенциальные новобранцы, ветераны, а также лидеры оппозиции и некоторые члены партии Моди “Бхаратия джаната партии” выразили несогласие.
Новая система, которая называется “Огненный путь”, предполагает набор мужчин и женщин возрастом от 17,5 до 21 года на четырехлетний срок службы. И только четверть из них сможет остаться на более долгое время. Таким образом, многие граждане, решившие избрать военную службу, окажутся без работы.
Дополнение
В индийской армии раньше солдаты могли служить в течение 17 лет.
Напомним
Власти Китая предположительно использовали мощную систему отслеживания COVID-19, чтобы остановить протестное движение в стране.