Система перепусток Covid у Китаї може використовуватися для блокування протестів - ЗМІ

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Китай покладається на велику інфраструктуру спостереження за коронавірусом для ретельного відстеження контактів у рамках своєї стратегії ліквідації всіх спалахів коронавірусу, зазначає AFP.

Мешканці повинні сканувати коди на своїх смартфонах, щоб отримати доступ до громадських місць та транспорту по всій країні. Ті, у кого" червоні" коди - або ті, що інфікувалися, або контактували з хворим на Covid - суворо обмежені в пересуванні.

Банківський регулятор Китаю минулого місяця заморозив депозити громадяна на загальну суму, що становить 1,5 мільярда доларів, повідомив китайський фінансовий журнал Caixin. Цього тижня з'явилися повідомлення про те, що численні незадоволені клієнти банку отримали "червоний" код, коли намагалися поїхати до Чженчжоу, столиці провінції Хенань, щоб вимагати доступу до своїх грошей після того, як зняття коштів було заморожено.

За повідомленнями ЗМІ, один клієнт банку раптово отримав "червоний" код після прибуття до міста, незважаючи на негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Інший отримав його, навіть не виходячи з дому, в той час як деякі "червоні" коди стали "зеленими", коли люди залишили Чженчжоу, повідомляє Global Times, державний таблоїд Китаю.

Органи охорони здоров'я в Чженчжоу повідомили AFP, що вони "нині розслідують" ситуацію, але не надали жодних подробиць.

Global Times з посиланням на владу провінції Хенань заявила, що причиною може бути збій у базі даних.

Додамо

Це не вперше, коли китайська система перепусток Covid піддається критиці. Правозахисники кажуть, що вона використовується для придушення протестів та придушення прав особи.

В останні місяці деякі дисиденти стверджували, що їхні коди здоров'я стали "червоними", коли вони намагалися поїхати до великих міст, щоб бути присутніми на судових процесах або звернутися до влади.