Система пропуска Covid в Китае может использоваться для блокировки протестов - СМИ

Детали

Китай возлагается на обширную инфраструктуру наблюдения за коронавирусом для тщательного отслеживания контактов в рамках своей стратегии ликвидации всех вспышек коронавируса, отмечает AFP.

Жители должны сканировать коды на своих смартфонах, чтобы получить доступ к общественным местам и транспорту по всей стране. Те, у кого "красные" коды - либо инфицированные, либо контактировавшие с больным Covid - строго ограничены в передвижении.

Банковский регулятор Китая в прошлом месяце заморозил депозиты граждан на общую сумму, составляющую 1,5 миллиарда долларов, сообщил китайский финансовый журнал Caixin. На этой неделе появились сообщения о том, что многочисленные недовольные клиенты банка получили "красный" код, когда пытались поехать в Чжэнчжоу, столицу провинции Хэнань, чтобы потребовать доступ к своим деньгам после того, как снятие средств было заморожено.

По сообщениям СМИ, один клиент банка внезапно получил "красный" код по прибытии в город, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Другой получил его, даже не выходя из дома, в то время как некоторые "красные" коды стали "зелеными", когда люди покинули Чжэнчжоу, сообщает Global Times, государственный таблоид Китая.

Органы здравоохранения в Чжэнчжоу сообщили AFP, что они "расследуют" ситуацию, но не предоставили никаких подробностей.

Global Times со ссылкой на власти провинции Хэнань заявил, что причиной может быть сбой в базе данных.

Добавим

Это не в первый раз, когда китайская система пропусков Covid подвергается критике. Правозащитники говорят, что она используется для подавления протестов и подавления прав личности.

В последние месяцы некоторые диссиденты утверждали, что их коды здоровья стали "красными", когда они пытались поехать в большие города, чтобы присутствовать на судебных процессах или обратиться к власти.