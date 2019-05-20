В Індії літак екстрено сів через задимлення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Літак сінгапурської авіакомпанії Scoot вранці в понеділок, 20 травня, здійснив екстрену посадку в аеропорту індійського міста Ченнаї. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ANI.
Повідомляється, що екіпаж літака запросив екстрену посадку після того, як пілот отримав інформацію про задимлення. На борту лайнера знаходився 161 пасажир.
Очікується, що ввечері 20 травня пасажири вилетять іншим бортом у Сінгапур. Зараз фахівці встановлюють причини події.
Нагадаємо, у львівському аеропорту літак здійснив аварійну посадку.
Як повідомляв УНН, в Гондурасі розбився літак, загинули кілька людей.