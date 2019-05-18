Во львовском аэропорту самолет совершил аварийную посадку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Сегодня, 18 мая в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого, экстренную посадку совершил самолет из Турции. Об этом сообщает издание Varta 1, передает УНН.
"В 14:45 в аэропорту "Львов" совершил аварийное приземленные самолет из Анталии. Есть информация, что произошла розргерметизация салона", - говорится в сообщении издания, которое приводит комментарий председателя ОО" Варта-1 "Игоря Зинкевича.
Добавляется, что пока сведений о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.
Как отмечает издание со ссылкой на очевидцев происшествия, "в результате экстренной посадки никто из пассажиров не пострадал".
Отмечается, что аварийную посадку совершил рейс BKV2170 Анталия-Львов, Boeing 737-400 UR-CQX.
Сейчас УНН не удалось получить комментарий от представителей аэропорта.
Напомним, примерно год назад, 15 мая 2018, в этом же аэропорту экстренно сел норвежский самолет.