Во львовском аэропорту самолет совершил аварийную посадку

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86604 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98991 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123680 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111812 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137896 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144668 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130206 просмотра

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Во львовском аэропорту самолет совершил аварийную посадку

Во львовском аэропорту самолет совершил аварийную посадку

Киев  •  УНН

 • 16473 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Сегодня, 18 мая в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого, экстренную посадку совершил самолет из Турции. Об этом сообщает издание Varta 1, передает УНН.

"В 14:45 в аэропорту "Львов" совершил аварийное приземленные самолет из Анталии. Есть информация, что произошла розргерметизация салона", - говорится в сообщении издания, которое приводит комментарий председателя ОО" Варта-1 "Игоря Зинкевича.

Добавляется, что пока сведений о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как отмечает издание со ссылкой на очевидцев происшествия, "в результате экстренной посадки никто из пассажиров не пострадал".

Отмечается, что аварийную посадку совершил рейс BKV2170 Анталия-Львов, Boeing 737-400 UR-CQX.

Сейчас УНН не удалось получить комментарий от представителей аэропорта.

Напомним, примерно год назад, 15 мая 2018, в этом же аэропорту экстренно сел норвежский самолет.

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