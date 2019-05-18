У львівському аеропорту літак здійснив аварійну посадку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Сьогодні, 18 травня в міжнародному аеропорті “Львів” імені Данила Галицького, екстренну посадку здійснив літак з Туреччини. Про це повідомляє видання Varta 1, передає УНН.
“О 14:45 в аеропорті “Львів” здійснив аварійне приземленя літак з Анталії. Є інформація, що відбулась розргерметизація салону”, - йдеться у повідомленні видання, яке приводить коментар голови ГО "Варта-1" Ігоря Зінкевича.
Додається, що наразі відомостей про постраждалих немає. Обставини події уточнюються.
Як зазначає видання посилаючись на очевидців події, "внаслідок екстренної посадки ніхто з пасажирів не постраждав".
Зазначається, що аварійну посадку здійснив рейс BKV2170 Анталія-Львів, Boeing 737-400 UR-CQX.
Наразі УНН не вдалось отримати коментар від представників аеропорту.
Нагадаємо, приблизно рік тому, 15 травня 2018 року, у цьому ж аеропорту екстрено сів норвезький літак.