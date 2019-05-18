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У львівському аеропорту літак здійснив аварійну посадку

У львівському аеропорту літак здійснив аварійну посадку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Сьогодні, 18 травня в міжнародному аеропорті “Львів” імені Данила Галицького, екстренну посадку здійснив літак з Туреччини. Про це повідомляє видання Varta 1, передає УНН.

“О 14:45 в аеропорті “Львів” здійснив аварійне приземленя літак з Анталії. Є інформація, що відбулась розргерметизація салону”, - йдеться у повідомленні видання, яке приводить коментар голови ГО "Варта-1" Ігоря Зінкевича.

Додається, що наразі відомостей про постраждалих немає. Обставини події уточнюються.

Як зазначає видання посилаючись на очевидців події, "внаслідок екстренної посадки ніхто з пасажирів не постраждав".

Зазначається, що аварійну посадку здійснив рейс BKV2170 Анталія-Львів, Boeing 737-400 UR-CQX.

Наразі УНН не вдалось отримати коментар від представників аеропорту.

Нагадаємо, приблизно рік тому, 15 травня 2018 року, у цьому ж аеропорту екстрено сів норвезький літак.

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