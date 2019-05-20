В Индии самолет экстренно сел из-за задымления
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Самолёт сингапурской авиакомпании Scoot утром в понедельник, 20 мая, совершил экстренную посадку в аэропорту индийского города Ченнаи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ANI.
Сообщается, что экипаж самолёта запросил экстренную посадку после того, как пилот получил информацию о задымлении. На борту лайнера находился 161 пассажир.
Ожидается, что вечером 20 мая пассажиры вылетят другим бортом в Сингапур. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.
Напомним, во львовском аэропорту самолет совершил аварийную посадку.
Как сообщал УНН, в Гондурасе разбился самолет, погибли несколько человек.