В.Гройсман: звільнення окупованих територій закладено у план дій уряду до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Середньостроковий план дій уряду до 2020 року передбачає звільнення і реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу та незаконно анексованого Криму. Про це повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Донбас і Крим — одним словом можу сказати: звільнення і реінтеграції соціальна, інформаційна і тут є відповідна стратегія, яка затверджена і закладена у цей план дій, який ми будемо виконувати найближчі три роки”, — сказав В.Гройсман.
При цьому він закликав міністерства опрацювати план дій разом з експертним середовищем.