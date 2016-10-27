В.Гройсман розповів голові Сенату Франції про децентралізацію та боротьбу із корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з Головою Сенату Парламенту Франції Жераром Ларше. Сторони обговорили хід здійснюваних Урядом реформ в Україні, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Прем’єр-міністр поінформував співрозмовника про розпочаті Урядом реформи. Зокрема, Уряд продовжує децентралізацію влади, провадить боротьбу з корупцією.
В.Гройсман також підкреслив, що очолюваний ним Уряд розпочав реформу державної служби.
Окремо Прем’єр-міністр наголосив, що Кабінет Міністрів продовжує дерегуляцію, зокрема в енергетичній сфері та на ринку ліків.
Він нагадав, що після прийняття Верховною Радою змін до Конституції України та нового закону про судову систему в Україні була розпочата судова реформа.
Уряд налаштований на проведення швидких і ефективних економічних реформ, наголосив В.Гройсман.
"Мета реформ дуже чітка: забезпечити належні соціальні стандарти життя українців, перетворити Україну у процвітаючу та могутню державу у складі європейської сім’ї", - зазначив він.
У цьому контексті Голова Уряду подякував Голові Сенату Парламенту Франції за особисту ініціативу та пропозицію щодо сприяння Україні у сфері децентралізації.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з міністром закордонних справ Франції Жан-Марком Еро. Сторони обговорили стан виконання Мінських домовленостей та ситуацію на сході країни.