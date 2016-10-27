В.Гройсман рассказал главе Сената Франции о децентрализации и борьбе с коррупцией
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с Главой Сената Парламента Франции Жераром Ларше. Стороны обсудили ход осуществляемых Правительством реформ в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Премьер-министр проинформировал собеседника о начатых Правительством реформах. В частности, Правительство продолжает децентрализацию власти, осуществляет борьбу с коррупцией.
В.Гройсман также подчеркнул, что возглавляемое им Правительство начало реформу государственной службы.
Отдельно Премьер-министр подчеркнул, что Кабинет Министров продолжает дерегуляцию, в частности в энергетической сфере и на рынке лекарств.
Он напомнил, что после принятия Верховной Радой изменений в Конституцию Украины и нового закона о судебной системе в Украине была начата судебная реформа.
Правительство настроено на проведение быстрых и эффективных экономических реформ, подчеркнул В.Гройсман.
"Цель реформ очень четкая: обеспечить надлежащие социальные стандарты жизни украинцев, превратить Украину в процветающее и мощное государство в составе европейской семьи", - отметил он.
В этом контексте Глава Правительства поблагодарил Главу Сената Парламента Франции за личную инициативу и предложение относительно содействия Украине в сфере децентрализации.
Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эро. Стороны обсудили состояние выполнения Минских договоренностей и ситуацию на востоке страны.