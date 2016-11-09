В.Гройсман привітав американців з обранням нового президента (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав американців з вибором нового президента США, ким обрали республіканця Дональда Трампа. Про це очільник українського уряду написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Завершилось голосування на виборах президента США. Вітаю американців з обранням нового глави держави", - зазначив В.Гройсман.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.