В.Гройсман поздравил американцев с избранием нового президента (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил американцев с выбором нового президента США, которым выбрали республиканца Дональда Трампа. Об этом глава украинского правительства написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Завершилось голосование на выборах президента США. Приветствую американцев с избранием нового главы государства", - отметил В.Гройсман.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.