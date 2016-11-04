В.Гройсман: підвищення "мінімалки" не призведе до непланового зростання інфляції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн не призведе до будь-якого непланового зростання інфляції в Україні. У цьому запевнив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.
"Збільшення мінімальної зарплати в Україні з 1600 грн з 3200 грн тільки перший крок. І цей крок відбудеться за рахунок справедливої оцінки праці українських працівників за рахунок детінізації, справедливості, яку ми відновлюємо, враховуючи економічну ситуацію в країні і можливості держбюджету. Я чую риторику, що починають лякати людей верстатами, друкуванням і всім іншим. Я хочу ще раз запевнити український народ, що рішення про підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн є абсолютно збалансоване і не потребує жодних верстатів, друкування грошей і не призведе до будь-якого непланового розвитку інфляції в нашій країні", - сказав В.Гройсман.
З його слів, таке рішення уряду дозволить прирівняти мінімальну зарплату до "реального прожиткового мінімуму для подолання бідності в нашій країні".
"Гроші ці в економіці є і жодного тиску на різні сектори не відбудеться", - запевнив Прем'єр.