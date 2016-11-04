В.Гройсман: повышение "минималки" не приведет к неплановому росту инфляции

"Увеличение минимальной зарплаты в Украине с 1600 грн до 3200 грн только первый шаг. И этот шаг произойдет за счет справедливой оценки труда украинских работников за счет детенизации, справедливости, которую мы восстанавливаем, учитывая экономическую ситуацию в стране и возможности госбюджета. Я слышу риторику начинающих пугать людей станками, печатанием и всем остальным. Я хочу еще раз заверить украинский народ, что решение о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн абсолютно сбалансированное и не требует никаких станков, печатания денег и не приведет к какому-либо неплановому развитию инфляции в нашей стране", - сказал В.Гройсман.

По его словам, такое решение правительства позволит приравнять минимальную зарплату к "реальному прожиточному минимуму для преодоления бедности в нашей стране".

"Деньги эти в экономике есть и никакого давления на различные сектора не произойдет", - заверил премьер.