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15 марта, 19:03 • 115317 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166893 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138135 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130570 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112880 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105513 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101445 просмотра

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В.Гройсман: повышение "минималки" не приведет к неплановому росту инфляции

В.Гройсман: повышение "минималки" не приведет к неплановому росту инфляции

Киев • УНН

 • 10928 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Повышение минимальной зарплаты до 3 200 грн не приведет к какому-либо неплановому росту инфляции в Украине. В этом заверил Премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

"Увеличение минимальной зарплаты в Украине с 1600 грн до 3200 грн только первый шаг. И этот шаг произойдет за счет справедливой оценки труда украинских работников за счет детенизации, справедливости, которую мы восстанавливаем, учитывая экономическую ситуацию в стране и возможности госбюджета. Я слышу риторику начинающих пугать людей станками, печатанием и всем остальным. Я хочу еще раз заверить украинский народ, что решение о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн абсолютно сбалансированное и не требует никаких станков, печатания денег и не приведет к какому-либо неплановому развитию инфляции в нашей стране", - сказал В.Гройсман.

По его словам, такое решение правительства позволит приравнять минимальную зарплату к "реальному прожиточному минимуму для преодоления бедности в нашей стране".

"Деньги эти в экономике есть и никакого давления на различные сектора не произойдет", - заверил премьер.

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