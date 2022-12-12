В Естонії тисячі споживачів залишаються без світла через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Естонії через сильні снігопади, вітри і крижані дощі без електрики залишилися понад 10 000 домогосподарств. Про це повідомляє естонське видання ERR, інформує УНН.
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Так, станом на 9 годину ранку понеділка без електропостачання були близько 10 500 домогосподарств. Більшість з них знеструмлені ще з суботи.
Як зазначається, синоптики передали, що у понеділок по всій Естонії штормове попередження другого рівня. Рятувальний департамент не радить сідати сьогодні за кермо без нагальної потреби.
"Сильний снігопад і сильні пориви вітру також означають, що очікується перебоїв в електропостачанні – гілки стають важчими і дерева можуть падати на лінії електропередач. При цьому відновлення подачі електроенергії може зайняти більше часу через велику кількість відключень та складні дорожні умови", - ідеться у повідомленні.
Так, рятувальний департамент рекомендує перевірити вдома запаси їжі та води, зарядити телефони та акумулятори.
Доповнення
На Україну також обрушилася негода. У Київській області через погодні умови 14 населених пунктів залишаються повністю знеструмленими, 37 - частково.