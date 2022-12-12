В Эстонии тысячи потребителей остаются без света из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Эстонии из-за сильных снегопадов, ветров и ледяных дождей без электричества остались более 10 000 домохозяйств. Об этом сообщает эстонское издание ERR, сообщает УНН.
Детали
По состоянию на 9 часов утра понедельника без электроснабжения были около 10 500 домохозяйств. Большинство из них обесточены еще с субботы.
Как отмечается, синоптики передали, что в понедельник по всей Эстонии штормовое предупреждение второго уровня. Спасательный департамент не советует садиться сегодня за руль без необходимости.
"Сильный снегопад и сильные порывы ветра также означают, что ожидаемые перебои в электроснабжении – ветви становятся тяжелее и деревья могут падать на линии электропередач. При этом возобновление подачи электроэнергии может занять больше времени из-за большого количества отключений и сложных дорожных условий", - говорится в сообщении.
Так, спасательный департамент рекомендует проверить дома запасы пищи и воды, зарядить телефоны и аккумуляторы.
Дополнение
На Украину также обрушилась непогода. В Киевской области из-за погодных условий 14 населенных пунктов остаются полностью обесточенными, 37 – частично.