В Естонії оштрафували чоловіка на 400 євро за георгіївську стрічку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Прикордонники в естонському місті Нарва оштрафували на прикордонному переході водія автомобіля з георгіївською стрічкою. Про це повідомив портал Delfi, передає УНН.
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Зазначається, що в легкового автомобіля, що їхав з Росії, на дзеркалі заднього виду висіла георгіївська стрічка.
Оскільки в Естонії заборонено публічне демонстрування символів, які підтримують агресію, прикордонники оштрафували 39-річного громадянина Естонії на 400 євро.
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