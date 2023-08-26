В Естонії оштрафували чоловіка на 400 євро за георгіївську стрічку

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Зазначається, що в легкового автомобіля, що їхав з Росії, на дзеркалі заднього виду висіла георгіївська стрічка.

Оскільки в Естонії заборонено публічне демонстрування символів, які підтримують агресію, прикордонники оштрафували 39-річного громадянина Естонії на 400 євро.

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