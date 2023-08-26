В Эстонии оштрафовали мужчину на 400 евро за георгиевскую ленту

Детали

Отмечается, что у легкового автомобиля, ехавшего из России, на зеркале заднего вида висела георгиевская лента.

Поскольку в Эстонии запрещено публичное демонстрирование символов, поддерживающих агрессию, пограничники оштрафовали 39-летнего гражданина Эстонии на 400 евро.

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