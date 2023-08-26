В Эстонии оштрафовали мужчину на 400 евро за георгиевскую ленту
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Пограничники в эстонском городе Нарва оштрафовали на пограничном переходе водителя автомобиля с георгиевской лентой. Об этом сообщил портал Delfi, передает УНН.
Детали
Отмечается, что у легкового автомобиля, ехавшего из России, на зеркале заднего вида висела георгиевская лента.
Поскольку в Эстонии запрещено публичное демонстрирование символов, поддерживающих агрессию, пограничники оштрафовали 39-летнего гражданина Эстонии на 400 евро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент