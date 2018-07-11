В електрощитовій будинку у Львові знайшли міну та патрони

"Сьогодні, 11 липня, близько 12:40 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в електрощитовій під'їзду одного з будинків по вулиці Кульпарківській у Львові виявлено предмет, схожий на мінометну міну та коробку патронів", - йдеться в повідомленні.

Небезпечні знахідки виявили електромонтери під час проведення робіт. На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, патрульні поліцейські та працівники інших служб.

"Правоохоронці обстежили та вилучили з електрощитової навчальну міну та 26 патронів іноземного виробництва. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Львівській області бійця ЗСУ за збут боєприпасів.