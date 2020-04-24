В ДСНС проінформували про ситуацію з пожежами у Зоні відчуження та радіаційний фон
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На ранок п’ятниці у зоні Відчуження рятувальникам вдалось локалізувати осередок пожежі у Дитятківському лісництві поблизу селища Росоха. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній ранок у зоні Відчуження локалізовано осередок пожежі у Дитятківському лісництві поблизу селища Росоха. На двох інших осередках, поблизу Крива Гора та Рудьки продовжуємо працювати по периметру та всередині де є можливість. Протягом минулої доби не допущено розповсюдження пожеж за межі периметру існуючих осередків", - сказав Демчук.
З його слів, до гасіння пожеж в Зоні відчуження залучено понад 1050 осіб та 250 одиниць техніки.
"Радіаційний фон у місті Києві, Києвській області та зоні відчуження перебуває у межах норм фонових значень", - додав він.
Нагадаємо, після пожежі, що сталась поблизу Чорнобильської АЕС, будуть змінені правила дій в заповідних зонах, в тому числі і в зоні відчуження.