Аваков: правила дій у заповідних зонах, у тому числі і в зоні відчуження, будуть змінені

Так, повідомляється, що нарада відбулася за участі секретаря РНБО Олексія Данілова та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови ДСНС Миколи Чечоткіна та керівників Житомирської області та Держлісагенства. Делегація здійснила обліт над територією пожежі у Житомирській області.

Під час наради Аваков нагадав, що досі триває ліквідація вогню у Чорнобильській зоні. Наразі встановлюються всі причини загорянь. Поки рятувальники та поліція розглядають як основну версію пожеж – малосніжну зиму та суху лісову підстилку.

"У Чорнобилі триває гасіння пожежі, але ситуація повністю контрольована. Крім того, ми всі зробимо висновки з цієї ситуації. Будуть змінені правила дій в заповідних зонах, в тому числі і в зоні відчуження", - зазначив міністр.

Як повідомлялося в УНН, станом на ранок 19 квітня у Зоні відчуження Чорнобильської АЄС триває гасіння чотирьох осередків пожежі, рятувальники залучили три вертольоти.