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Аваков: правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения, будут изменены

Аваков: правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения, будут изменены

Киев  •  УНН

 • 16034 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. После пожара, который произошел вблизи Чернобыльской АЭС, будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 19 апреля в ходе заседания оперативного штаба в Овруче, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

Так, сообщается, что совещание состоялось при участии секретаря СНБО Алексея Данилова и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, министра внутренних дел Арсена Авакова, главы ГСЧС Николая Чечеткина и руководителей Житомирской области и Гослесагентства. Делегация осуществила облет над территорией пожара в Житомирской области.

Во время совещания Аваков напомнил, что до сих пор продолжается ликвидация огня в Чернобыльской зоне. Устанавливаются все причины возгораний. Пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров - малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

"В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения", - отметил министр.

Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро 19 апреля во зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета.

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