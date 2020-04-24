В ГСЧС проинформировали о ситуации с пожарами в зоне отчуждения и радиационном фоне
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На утро пятницы в зоне отчуждения спасателям удалось локализовать очаг пожара в Дитятковском лесничестве возле поселка Росоха. Об этом на брифинге в пятницу сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшнее утро в зоне отчуждения локализован очаг пожара в Дитятковськом лесничестве возле поселка Росоха. На двух других ячейках, вблизи Кривая Гора и Рудьки продолжаем работать по периметру и внутри где есть возможность. За прошедшие сутки не допущено распространения пожаров за пределы периметра существующих ячеек" - сказал Демчук.
По его словам, к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено более 1050 человек и 250 единиц техники.
"Радиационный фон в городе Киеве, Киевской области и зоне отчуждения находится в пределах норм фоновых значений", - добавил он.
Напомним, после пожара, произошедшего вблизи Чернобыльской АЭС, будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения.