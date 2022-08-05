В доіспанському святилищі Перу знайдено три поховання колоніальної епохи

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Перу перебувало під владою Іспанії майже 300 років, з 1532 року, коли вони вторглися в імперію інків і розгромили її, до 1821 року, коли народні повстання привели до незалежності.

Храму або доіспанському святилищу, відомому як "Трес Палос", де знаходиться місце поховання, понад 1000 років, і він розташований на землі, що прилягає до парку.

Після доіспанської доби це місце було заселене поселенцями з колоніальної Ліми.

Протягом 15-го та 16-го століть святилище "Трес Палос" використовувалося інками як тамбо (продовольчий склад), а в колоніальну епоху були збудовані глинобитні будинки (з глини та соломи).

Знахідки археологічної групи є одними з найважливіших за останні роки та доповнюють вивчення численних матеріальних свідчень, виявлених в археологічному комплексі Маранга, розташованому неподалік узбережжя Ліми.

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