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В доиспанском святилище Перу найдены три захоронения колониальной эпохи

В доиспанском святилище Перу найдены три захоронения колониальной эпохи

Киев • УНН

 • 100142 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Группа перуанских археологов обнаружила три захоронения колониального периода на вершине доиспанского храма, возраст которого может достигать 500 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Перу находилось под властью Испании почти 300 лет, с 1532 года, когда они вторглись в империю инков и разгромили ее, до 1821 года, когда народные восстания привели к независимости.

Храму или доиспанскому святилищу, известному как "Трес Палос", где находится место захоронения, более 1000 лет, и он расположен на прилегающей к парку земле.

После доиспанской эпохи это место было заселено поселенцами из колониальной Лимы.

В течение 15-го и 16-го веков святилище "Трес Палос" использовалось инками как тамбо (продовольственный склад), а в колониальную эпоху были построены глинобитные дома (из глины и соломы).

Находки археологической группы являются одними из важнейших за последние годы и дополняют изучение многочисленных материальных свидетельств, обнаруженных в археологическом комплексе Маранга, расположенном недалеко от побережья Лимы.

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