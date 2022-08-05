В доиспанском святилище Перу найдены три захоронения колониальной эпохи

Детали

Перу находилось под властью Испании почти 300 лет, с 1532 года, когда они вторглись в империю инков и разгромили ее, до 1821 года, когда народные восстания привели к независимости.

Храму или доиспанскому святилищу, известному как "Трес Палос", где находится место захоронения, более 1000 лет, и он расположен на прилегающей к парку земле.

После доиспанской эпохи это место было заселено поселенцами из колониальной Лимы.

В течение 15-го и 16-го веков святилище "Трес Палос" использовалось инками как тамбо (продовольственный склад), а в колониальную эпоху были построены глинобитные дома (из глины и соломы).

Находки археологической группы являются одними из важнейших за последние годы и дополняют изучение многочисленных материальных свидетельств, обнаруженных в археологическом комплексе Маранга, расположенном недалеко от побережья Лимы.

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