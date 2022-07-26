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Израиль представил редкую монету римской эпохи возрастам 1900 лет

Израиль представил редкую монету римской эпохи возрастам 1900 лет

Киев • УНН

 • 258578 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Во вторник израильские археологи продемонстрировали редкую и хорошо сохранившуюся монету римской эпохи, возраст которой составляет почти 1900 лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

Монета, отчеканенная в Александрии на территории современного Египта, с изображением знака зодиака Рак и римского императора той эпохи Антония Пия на другой стороне, была обнаружена археологами во время исследований у берегов Хайфы на севере Израиля.

Она датирована восьмым годом правления Антония Пия, который длился со 138 по 161 год, часть эпохи, известной как Pax Romana.

Монета является частью серии из 13 монет, экземпляры которых были обнаружены в других частях света, на которых изображено 12 знаков зодиака.

"Это первый раз, когда такая монета была обнаружена у побережья Израиля, - заявил Джейкоб Шарвит, глава отдела морской археологии. - Эти находки, которые были потеряны в море и исчезли из виду на сотни и тысячи лет, удивительно хорошо сохранились, некоторые из них чрезвычайно редки, и их открытие дополняет часть исторической загадки прошлого страны", - добавил он.

Шарвит сообщил, что монета была найдена среди "небольшого клада" других монет, и обстоятельства находки указывают на то, что вблизи произошла авария.

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