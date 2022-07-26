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Ізраїль представив рідкісну монету римської епохи віком 1900 років

Ізраїль представив рідкісну монету римської епохи віком 1900 років

Київ • УНН

 • 258582 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. У вівторок ізраїльські археологи продемонстрували рідкісну і добре збережену монету римської епохи, вік якої становить майже 1900 років. Про це УНН пише з посиланням на The Jerusalem Post.

Деталі

Монета, викарбувана в Олександрії на території сучасного Єгипту, із зображенням знака зодіаку Рак та римського імператора тієї епохи Антонія Пія на іншій стороні, була виявлена ​​археологами під час досліджень біля берегів Хайфи на півночі Ізраїлю.

Вона датована восьмим роком правління Антонія Пія, який тривав з 138 по 161 рік, частина епохи, відомої як Pax Romana.

Монета є частиною серії із 13 монет, екземпляри яких були виявлені в інших частинах світу, на яких зображено 12 знаків зодіаку.

"Це перший раз, коли така монета була виявлена ​​біля узбережжя Ізраїлю, - заявив Джейкоб Шарвіт, голова відділу морської археології. - Ці знахідки, які були втрачені в морі та зникли з поля зору на сотні та тисячі років, напрочуд добре збереглися, деякі з них є надзвичайно рідкісними, і їх відкриття доповнює частину історичної загадки минулого країни", - додав він.

Шарвіт повідомив, що монета була знайдена серед "невеликого скарбу" інших монет, і обставини знахідки вказують на те, що поблизу сталася аварія.

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