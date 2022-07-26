Ізраїль представив рідкісну монету римської епохи віком 1900 років
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У вівторок ізраїльські археологи продемонстрували рідкісну і добре збережену монету римської епохи, вік якої становить майже 1900 років. Про це УНН пише з посиланням на The Jerusalem Post.
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Монета, викарбувана в Олександрії на території сучасного Єгипту, із зображенням знака зодіаку Рак та римського імператора тієї епохи Антонія Пія на іншій стороні, була виявлена археологами під час досліджень біля берегів Хайфи на півночі Ізраїлю.
Вона датована восьмим роком правління Антонія Пія, який тривав з 138 по 161 рік, частина епохи, відомої як Pax Romana.
Монета є частиною серії із 13 монет, екземпляри яких були виявлені в інших частинах світу, на яких зображено 12 знаків зодіаку.
"Це перший раз, коли така монета була виявлена біля узбережжя Ізраїлю, - заявив Джейкоб Шарвіт, голова відділу морської археології. - Ці знахідки, які були втрачені в морі та зникли з поля зору на сотні та тисячі років, напрочуд добре збереглися, деякі з них є надзвичайно рідкісними, і їх відкриття доповнює частину історичної загадки минулого країни", - додав він.
Шарвіт повідомив, що монета була знайдена серед "невеликого скарбу" інших монет, і обставини знахідки вказують на те, що поблизу сталася аварія.