В Чорному морі російське корабельне угруповання тримає більше 15 крилатих ракет

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У Чорному морі, на сторожі північно-західної його частини окупанти залишили два кораблі з більш ніж півтора десятка ракет типу "Калібрів", а також три великі десантні кораблі.

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"Не наражайте себе на небезпеку, утримайтесь від відвідування закритих ділянок узбережжя, критично сприймайте інформацію та оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Разом переможемо! Все буде Україна!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Протягом 9 липня українські захисники знищили на Південному напрямку 58 російських окупантів та чотири склади з боєприпасами.