В Черном море российская корабельная группировка держит более 15 крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Черном море российская корабельная группировка держит более 15 крылатых ракет, готовых к запуску по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативное командование "Юг".
Детали
В Черном море, на страже северо-западной его части оккупанты оставили два корабля из более чем полутора десятков ракет типа "Калибров", а также три больших десантных корабля.
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"Не подвергайте себя опасности, воздерживайтесь от посещения закрытых участков побережья, критически воспринимайте информацию и оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Вместе победим! Все будет Украина!", - говорится в сообщении.
Напомним
В течение 9 июля украинские защитники уничтожили на Южном направлении 58 российских оккупантов и четыре склада с боеприпасами.