В Болгарії заарештували відомого російського вченого за підозрою у шпигунстві

Деталі

Відзначимо, що рішенням суду в місті Стара-Загора він заарештований. Разом з ним заарештували його дружину і сина, які мають громадянство Литви.

У 60-річного вченого багато розробок, в тому числі в області кумулятивних снарядів, він 8 років перебуває в Болгарії, до цього працював у всесвітньо відомій російській компанії з виробництва сучасних боєприпасів. Його дисертація була присвячена безпеки ядерних реакторів.

Він прибув до Болгарії з усією родиною: дружиною, дочкою і сином, працював на “Арсеналі” начальником підрозділу Cumulative Shells, де його дружина також була призначена дизайнером.

Що було раніше

7 жовтня стало відомо, що у Болгарії затримали громадянина Росії за підозрою у промисловому шпіонажі.

24-річний громадянин Литви і його 59-річна співвітчизниця, а також 60-річний громадянин Росії працювали на військовому заводі “Арсенал” за трудовими договорами. Їх діяльність була пов’язана з інноваційними технологіями. Усі троє перебували в неоплачуваній відпустці до 17 вересня 2021 року, після чого не вийшли на роботу.

Потім на заводі помітили зникнення продукції і пов’язаної з нею конфіденційної документації, що і стало причиною для початку розслідування.

5 жовтня їхні авто були зупинені перед КПП Кулата. В них були виявлені предмети і документи, що містять конфіденційну інформацію про приватні компанії.