В Болгарии арестовали известного российского ученого по подозрению в шпионаже
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Россиянин, ранее задержанный в Болгарии по подозрению промышленном шпионаже, известный ученый, 60-летний Сергей Зоненко. Об этом пишет УНН со посиланнням на болгарское издание "Монитор".
Детали
Отметим, что решением суда в городе Стара-Загора он был арестован. Вместе с ним арестовали его жену и сына, которые имеют гражданство Литвы.
У 60-летнего ученого много разработок, в том числе в области кумулятивных снарядов, он 8 лет находится в Болгарии, до этого работал во всемирно известной российской компании по производству современных боеприпасов. Его диссертация была посвящена безопасности ядерных реакторов.
Он прибыл в Болгарию со всей семьей: женой, дочерью и сыном, работал на "Арсенале" начальником подразделения Cumulative Shells, где его жена также была назначена дизайнером.
Что было раньше
7 октября стало известно, что в Болгарии задержали гражданина России по подозрению в промышленном шпионаже.
24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница, а также 60-летний гражданин России работали на военном заводе "Арсенал" по трудовым договорам. Их деятельность была связана с инновационными технологиями. Все трое находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября 2021, после чего вышли на работу.
Затем на заводе заметили исчезновение продукции и связанной с ней конфиденциальной документации, что и стало причиной для начала расследования.
5 октября их авто были остановлены перед КПП Кулата. В них были обнаружены предметы и документы, содержащие конфиденциальную информацию о частных компаниях.