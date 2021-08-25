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В Австралії розробили інструмент для визначення кількості носіїв коронавірусу на авіарейсах

В Австралії розробили інструмент для визначення кількості носіїв коронавірусу на авіарейсах

Київ • УНН

 • 20106 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Фахівці з австралійського державного об’єднання наукових і прикладних досліджень (CSIRO) створили інструмент для прогнозування кількості носіїв коронавірусу на авіарейсах. Про це повідомляється у заяві об’єднання, оприлюдненій в середу, пише УНН.

Деталі

“Інструмент, створений національним науковим агентством Австралії і Технологічним університетом Квінсленда, дозволяє прогнозувати кількість потенційно інфікованих пасажирів на кожному рейсі на основі даних про загальну кількість туристів і рівні захворюваності в країнах, звідки вони прибули”, — зазначено в повідомленні CSIRO.

За словами наукового співробітника об’єднання Джесса Лібіга, новий інструмент “дасть урядам країн ще один спосіб оцінки ситуації перед прийняттям складних рішень про обмеження на кордоні”. “Він дозволить точно виділити групи мандрівників, які з найбільшою ймовірністю можуть виявитися переносниками вірусу. На основі цих даних влада зможе створювати і вдосконалювати стратегії в галузі охорони здоров’я та біозахисту”, — розповів Лібіг.

В ході дослідження, вчені використовували свій інструмент для моделювання ситуації в Австралії за двома різними сценаріями. В одному з них кордону країни були повністю відкриті, а в іншому — закриті, відповідно до реальних обмежень, введених урядом країни у першій половині 2020 року. “Наші моделі показали, що при відкритих кордонах вже до травня 2020 року в Австралії було б щонайменше 48 тис. випадків зараження (до кінця травня минулого року австралійська влада зафіксувала 7,1 тис. випадків)”, — пояснив Лібіг і зазначив, що обмеження знизили число заражених на 88%.

Як зазначив професор Технологічного університету Квінсленда Раджа Юрдак, створений в Австралії інструмент — перший спосіб “кількісної оцінки потенційної загрози поширення коронавірусу”. “Ефективність прикордонних заборон сильно варіюється в різних країнах. Якщо ми навчимося розуміти й прогнозувати поширення COVID-19, то зможемо приймати обґрунтовані рішення про те, коли і як відкривати міжнародні кордони”, — сказав він.

Довідка

Державні кордони Австралії були закрито 24 березня 2020 року на фоні швидкого поширення коронавірусу в країні. Пізніше епідемічна обстановка на континенті стабілізувалася, проте в’їзд до Австралії як і раніше повністю заборонений для іноземців і істотно обмежений для громадян цієї країни. Щотижня п’ять найбільших аеропортів континенту приймають близько 3,2 тис. репатріантів, які зобов’язані провести 14 днів в ізоляції у державних карантинних центрах.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Австралії зафіксували 44 922 випадки захворювання, жертвами стали 984 людини.

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