В Авдіївці без світла залишаються один мікрорайон та сім вулиць — ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Станом на 20:00 до електропостачання підключили майже все місто, окрім одного мікрорайону та семи вулиць. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Станом на 20:00 до електропостачання підключене майже все місто Авдіївка. Залишаються непідключеними лише мікрорайон „Ювілейний“, вулиці Грушевського, Маяковського, Степна, Незалежності, 50-річчя АКХЗ, Пархоменко та вулиця Донецька”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що тривають відновлювальні роботи на Авдіївському коксохімічному заводі.
Як повідомляв УНН, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.