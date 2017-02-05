В Авдеевке без света остаются один микрорайон и семь улиц - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. По состоянию на 20:00 к электроснабжению подключили почти весь город, кроме одного микрорайона и семи улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По состоянию на 20:00 к электроснабжению подключен почти весь город Авдеевка. Остаются неподключенными только микрорайон "Юбилейный", улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и улица Донецка ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что продолжаются восстановительные работы на Авдеевском коксохимическом заводе.
Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.