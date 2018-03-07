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В Apple Music з’явився підрозділ з українською музикою

Київ • УНН

 • 12521 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У середу, 6 березня, у стрімінговому сервісі Apple Music з’явилась вкладка The Sounds of Ukraine. У вкладці наведені популярні треки українських виконавців, передає УНН з посиланням на LiRoom.

“Вивчайте українську багатогранну музичну сцену у нових релізах, обраних плейлистах та музичні відео найкращих місцевих талантів — від вічної класики до найновішого попу” , - йдеться в офіційному описі на сервісі.

У вкладці доступні підрозділи: “останні релізи”, “гарячі треки”, “альбоми на повторі”, “підбірки” та “виконавці”.

В топі популярних альбомів такі виконавці — Monatik, Світлана Лобода та гурт “Грибы”.

Як повідомляв УНН, Apple зняли рекламний ролик Apple Watch на київському вокзалі.

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