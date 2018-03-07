В Apple Music появился подраздел с украинской музыкой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В среду, 6 марта, в стриминговом сервисе Apple Music появилась вкладка The Sounds of Ukraine. Во вкладке приведены популярные треки украинских исполнителей, передает УНН со ссылкой на LiRoom.
"Изучайте украинскую многогранную музыкальную сцену в новых релизах, избранных плейлистах и музыкальных видео лучших местных талантов - от вечной классики до новейшего попа", - говорится в официальном описании на сервисе.
Во вкладке доступны подразделения: "последние релизы", "горячие треки", "альбомы на повторе", "подборки" и "исполнители".
В топе популярных альбомов такие исполнители - Monatik, Светлана Лобода и группа "Грибы".
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