В АП розповіли про підготовку Президента до саміту ЄС та НАТО

"Стосовно саміту ЄС: ми опрацьовуємо. Президент України та президент Європейської Ради Дональд Туск погодили дату 9 липня, зараз ми опрацьовуємо різні організаційні можливості, підготовку до цього заходу, опрацьовуємо проект спільної заяви. Тобто ми в роботі. Очікуємо також низку двосторонніх зустрічей з керівниками інституцій ЄС, можливо також і з іншими лідерами, які на той момент знаходитимуться в Брюсселі. Стосовно саміту НАТО - президент буде присутній в Брюсселі у ці дні, коли буде відбуватись цей саміт НАТО. Він запрошений на кілька заходів у рамках цієї події. Звичайно, там також, в рамках візиту 11-12 липня опрацьовується низка двосторонніх зустрічей. На жаль зараз ми ще в роботі, тому не можемо анонсувати конкретніше", - заявив Лещенко.

За його словами, поки до саміту залишається ще багато часу, тому в АП не можуть остаточно підтвердити, окрім саміту і кількох заходах НАТО, чи відбудуться інші двосторонні зустрічі - щодо них ще немає остаточного підтвердження.

"Щодо Комісії Украіна-НАТО: наразі працюємо над цим. Також з нашими угорськими колегами буде ще кілька заходів рамках діалогу Україна-Угорщина, з питань освіти та інших питань. Тому ми продовжуємо працювати з Угорщиною, з іншими партнерами, щоб цей захід відбувся. У перспективі, є всі можливості для того, щоб провести це засідання (Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні - ред.)", - наголосив він.



Як повідомляв УНН, в ході саміту Україна-ЄС, який відбудеться 9 червня в Брюсселі, увага приділятиметься питанню безпеки в і навколо України.