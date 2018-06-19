В АП розповіли про підготовку Президента до саміту ЄС та НАТО

ukru
08:24 • 71243 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 105335 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 158061 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 140219 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 189051 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 127790 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 133202 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 166938 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 191545 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 307632 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
66 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 64013 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 97676 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 79122 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 101071 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 65115 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 71191 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 101071 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 97676 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 189007 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 190657 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 19731 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 23898 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 54658 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 66722 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 69820 перегляди
Актуальне
В АП розповіли про підготовку Президента до саміту ЄС та НАТО

В АП розповіли про підготовку Президента до саміту ЄС та НАТО

Київ • УНН

 • 15232 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Під час саміту Україна ЄС, що відбудеться в Брюсселі 9 липня, очікується низка двосторонніх зустрічей з керівниками інституцій ЄС та з іншими лідерами, які на той момент знаходитимуться в Брюсселі. Про це УНН розповів заступник керівника Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України Сергій Лещенко.

"Стосовно саміту ЄС: ми опрацьовуємо. Президент України та президент Європейської Ради Дональд Туск погодили дату 9 липня, зараз ми опрацьовуємо різні організаційні можливості, підготовку до цього заходу, опрацьовуємо проект спільної заяви. Тобто ми в роботі. Очікуємо також низку двосторонніх зустрічей з керівниками інституцій ЄС, можливо також і з іншими лідерами, які на той момент знаходитимуться в Брюсселі. Стосовно саміту НАТО - президент буде присутній в Брюсселі у ці дні, коли буде відбуватись цей саміт НАТО. Він запрошений на кілька заходів у рамках цієї події. Звичайно, там також, в рамках візиту 11-12 липня опрацьовується низка двосторонніх зустрічей. На жаль зараз ми ще в роботі, тому не можемо анонсувати конкретніше", - заявив Лещенко.

За його словами, поки до саміту залишається ще багато часу, тому в АП не можуть остаточно підтвердити, окрім саміту і кількох заходах НАТО, чи відбудуться інші двосторонні зустрічі - щодо них ще немає остаточного підтвердження.

"Щодо Комісії Украіна-НАТО: наразі працюємо над цим. Також з нашими угорськими колегами буде ще кілька заходів рамках діалогу Україна-Угорщина, з питань освіти та інших питань. Тому ми продовжуємо працювати з Угорщиною, з іншими партнерами, щоб цей захід відбувся. У перспективі, є всі можливості для того, щоб провести це засідання (Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні - ред.)", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, в ході саміту Україна-ЄС, який відбудеться 9 червня в Брюсселі, увага приділятиметься питанню безпеки в і навколо України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,995.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,052.35
Ethereum
$2,062.59